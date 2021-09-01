В Афганистане потерялся американский конгрессмен Считается, что конгрессмен-республиканец от Оклахомы.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести", Марквейн Маллин по собственной инициативе отправился в Афганистан, чтобы спасать оставшихся там американцев.

По данным Washington Post, официальные лица Государственного департамента сообщают, что местонахождение конгрессмена "неизвестно".