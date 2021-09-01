https://news.day.az/world/1375093.html В Афганистане потерялся американский конгрессмен
В Афганистане потерялся американский конгрессмен
В Афганистане потерялся американский конгрессмен Считается, что конгрессмен-республиканец от Оклахомы.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести", Марквейн Маллин по собственной инициативе отправился в Афганистан, чтобы спасать оставшихся там американцев.
По данным Washington Post, официальные лица Государственного департамента сообщают, что местонахождение конгрессмена "неизвестно".
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