https://news.day.az/world/1375099.html Десятки афганских детей были эвакуированы из страны без родителей
Десятки афганских детей были эвакуированы из страны без родителей
Не менее 69 афганских детей были эвакуированы за границу без родителей. Об этом во вторник сообщила газета Afghanistan Times со ссылкой на представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Афганистане Эрве Людовика де Лиса, передает Day.Az.
По его словам, дети сейчас находятся в различных странах, где прилагаются усилия для обеспечения их безопасности и воссоединения с родителями. Де Лис также пояснил, что точное число эвакуированных афганских детей трудно определить.
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