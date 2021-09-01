Десятки афганских детей были эвакуированы из страны без родителей

Не менее 69 афганских детей были эвакуированы за границу без родителей. Об этом во вторник сообщила газета Afghanistan Times со ссылкой на представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Афганистане Эрве Людовика де Лиса, передает Day.Az.

По его словам, дети сейчас находятся в различных странах, где прилагаются усилия для обеспечения их безопасности и воссоединения с родителями. Де Лис также пояснил, что точное число эвакуированных афганских детей трудно определить.