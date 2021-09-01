Талибы продолжают перебрасывать подкрепления в Панджшерскую долину

Силы "Талибана" продолжают направлять дополнительные подразделения в Панджшер, включая авиацию.

Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести" представляет вниманию читателей кадры, на которых запечатлены передвижения талибов: