https://news.day.az/world/1375133.html Талибы продолжают перебрасывать подкрепления в Панджшерскую долину - ВИДЕО
Талибы продолжают перебрасывать подкрепления в Панджшерскую долину - ВИДЕО
Силы "Талибана" продолжают направлять дополнительные подразделения в Панджшер, включая авиацию.
Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести" представляет вниманию читателей кадры, на которых запечатлены передвижения талибов:
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