В Лондоне средний и малый бизнес оказались на грани банкротства

В Лондоне из-за ковидных ограничений и локдаунов средний и мелкий бизнес, особенно небольшие частные магазинчики, оказались на грани банкротства.

Как передает Day.Az, многие уже несколько месяцев не могут оплатить аренду помещений.

Как владельцы магазина на данном видео на Эдгвер-роуд (Edgware road), которые уже 6 месяцев не вносили деньги за аренду помещения.

У владельцев помещения лопнуло терпение. Полиция арестовала владельцев магазинчика, а владельцы помещения решили разгромить магазин кувалдами.