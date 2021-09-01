https://news.day.az/world/1375144.html В Лондоне средний и малый бизнес оказались на грани банкротства - ВИДЕО
В Лондоне средний и малый бизнес оказались на грани банкротства - ВИДЕО
В Лондоне из-за ковидных ограничений и локдаунов средний и мелкий бизнес, особенно небольшие частные магазинчики, оказались на грани банкротства.
Как передает Day.Az, многие уже несколько месяцев не могут оплатить аренду помещений.
Как владельцы магазина на данном видео на Эдгвер-роуд (Edgware road), которые уже 6 месяцев не вносили деньги за аренду помещения.
У владельцев помещения лопнуло терпение. Полиция арестовала владельцев магазинчика, а владельцы помещения решили разгромить магазин кувалдами.
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