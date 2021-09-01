Град засыпал моделей на показе Dolce & Gabbana в Венеции

Очевидцы засняли опасные погодные условия на показе итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте Diet Prada, администраторы которого публикуют скандалы из мира моды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что дефиле состоялось в Венеции и должно было начаться в 9 часов вечера по бакинскому времени, однако организаторы перенесли шоу на час вперед, чтобы избежать непогоду. Несмотря на предосторожности, гости и модели все же столкнулись с градом, дождем и шквалистым ветром во время мероприятия.

На размещенных кадрах видно, что приглашенные посетители показа прикрываются от крупных льдинок руками, папками, зонтами и сумками, после чего уходят со своих мест под крышу. В то же время манекенщицы продолжают стоять на подиуме вопреки граду.

Информация о пострадавших не появлялась в сети. Модельеры бренда никак не прокомментировали инцидент.