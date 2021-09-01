Талибы предотвратили теракт в аэропорту Кабула

Боевики радикального движения "Талибан" предотвратили теракт в аэропорту Кабула за несколько часов до окончания эвакуации войск США. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на NBC.

По информации издания, талибы остановили автобус, направлявшийся в аэропорт афганской столицы. Гражданин США сообщил представителям движения, что в нем находились два террориста-смертника и взрывчатка. Боевики потребовали всех пассажиров покинуть автобус. После тщательной проверки им разрешили вернуться на места и продолжить путь.

Помощник одного из конгрессменов США отметил, что талибы сыграли важную роль в обеспечении безопасности аэропорта. "Если бы они не остановили автобус, могла бы произойти атака в аэропорту, которая, возможно, привела бы к жертвам, в том числе среди американцев", - заключил он.