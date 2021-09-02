В США учителей лишили зарплаты за принуждение детей к ношению масок

Департамент образования американского штата Флорида лишил государственного финансирования два округа за принуждение детей к ношению масок в школах. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Axios.

По информации издания, речь идет об округах Алачуа и Бровард. Департамент удержал средства, равные месячной зарплате учителей и членов школьного совета. Отмечается, что причиной для этого стало введение обязательного масочного режима в школах, который нарушает права родителя на самостоятельные решения относительно безопасности и здоровья ребенка.

Ранее губернатор штата Рон Десантис запретил обязывать учеников школ носить маски на занятиях. При этом на фоне роста заболеваемости коронавирусом некоторые образовательные учреждения продолжили придерживаться масочного режима. Комиссар штата по образованию Ричард Коркоран заявил, что власти не восстановят финансирование, пока округа не начнут соблюдать законы.

29 июля сообщалось, что члены Республиканской партии США пригрозили массовыми увольнениями после того, как полиция Капитолия пообещала не пускать в здание тех, кто приходит без масок. Указанная мера коснется даже вакцинированных сотрудников. Член Республиканской партии Томас Мэсси заявил, что авторам требования стоит прийти к нему в офис и уволить всех работников.