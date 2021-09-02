Мексика стала пятой страной в мире, где введено наибольшее количество доз вакцины от COVID-19

В Мексике полностью вакцинированы почти 34 млн жителей и еще 24 млн человек ожидают второй дозы. Таким образом, Мексика с населением более 100 млн человек (около 130 млн человек) стала пятой страной в мире, где было введено больше всего доз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по словам министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда, Мексика получила 100 млн доз антиковидной вакцины. В Мексике иммунизируют только лиц старше 18 лет. Несмотря на это, третья волна, которую переживает страна, демонстрирует явные признаки спада: три недели подряд число инфицированных снижается. Койки в больницах заняты на 50 проц, а койки в отделениях интенсивной терапии - на 45 проц. Отчасти это связано с введением 84,9 млн доз вакцины.