Глава Европарламента рассказал, сколько стран ЕС решили принять беженцев из Афганистана

Глава Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что ни одна страна Европейского Союза не согласилась массово принимать беженцев из Афганистана, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я глубоко разочарован вчерашнем решением Совета ЕС по внутренним делам. Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое. Все думают только о тех, кто работал с нами, и членах их семей, но ни у кого не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасности сегодня", - заявил Сассоли.

Политик обозначил ответственность Евросоюза за жителей Афганистана.

Мы не можем притворяться, как будто афганский вопрос нас не касается, поскольку мы участвовали в этой миссии, разделяя ее цели и задачи", - заявил Сассоли, указав на участие стран Европейского союза в совместных военных операциях в Афганистане.