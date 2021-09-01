Талибы заявили, что отбили один район у сил сопротивления в Панджшере

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" назначило нового губернатора северной афганской провинции Панджшер, где сконцентрированы силы сопротивления талибам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал 1TV ссылаясь на представителя руководства движения Амира Хана Мутаки.

Отмечается, что талибы призвали сопротивление присоединиться к движению, чтобы избежать столкновений.

Также стало ивестно, что движение "Талибан" отбило у сил сопротивления в северной афганской провинции Панджшер еще один район. Отмечается, что речь идет о районе Шутул. Агентство сообщает, что были убиты десять бойцов сопротивления, еще несколько были ранены. Кроме того, талибы захватили два танка, бронемашину и боеприпасы.

Заявлений со стороны сил сопротивления пока нет.