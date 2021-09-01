СМИ: 84-летнего Берлускони снова госпитализировали

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони снова оказался в больнице. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации СМИ, политика госпитализировали, чтобы провести обследование. Сейчас он находится в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане.

Ранее, 26 августа, 84-летнего Берлускони также доставили в клинику "Сан-Раффаэле". Тогда представитель политика заявил журналистам, что состояние экс-премьера удовлетворительное, а госпитализация понадобилась для проведения "тщательного клинического обследования".

До этого, в феврале и марте 2021 года, Берлускони также находился в больнице. Тогда из-за госпитализации бывший премьер-министр Италии пропустил судебное заседание по делу, фигурантом которого он является. Берлускони и еще 28 человек проходят обвиняемыми по делу о коррупции и лжесвидетельствовании. Отмечается, что в список подозреваемых политика внесла римская прокуратура, которая сочла подозрительным вердикт Госсовета Италии, который занимается вопросами охраны законности в области управления.