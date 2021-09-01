Количество стихийных бедствий в мире выросло в пять раз

Число стихийных бедствий, вызванных климатическими условиями, за последние 50 лет выросло в пять раз. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Количество погодных, климатических и гидрологических экстремальных явлений увеличивается, и они станут более частыми и суровыми во многих частях света в результате климатических изменений", - заявил генеральный секретарь организации Петтери Таалас.

Он также отметил, что с 1970 по 2019 год было зафиксировано свыше 11 тыс. стихийных бедствий, в результате которых погибли более 2 млн человек и был нанесен экономический ущерб в размере $3,64 трлн. При этом более 91% смертей пришлись на развивающиеся государства.

Больше всего человеческих жизней, согласно докладу, унесли засуха (около 650 тыс. человек) и шторм (более 577 тыс. человек). Также из-за наводнений погибли порядка 59 тыс. человек, и из-за аномальной жары около 56 тыс. человек.

Кроме того, по данным ВМО, в мире значительно выросли экономические потери в результате стихийных бедствий. Если в 1970 году ущерб составлял $49 млн в день, то в 2010-2019 годах уже в семь раз больше - $383 млн в день.