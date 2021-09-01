Обнаруженные в Японии в вакцине Moderna примеси оказались частицами нержавеющей стали

Реагировавшие на магниты примеси, обнаруженные ранее в партии вакцины американской компании Moderna, применявшейся на территории Японии, оказались частицами нержавеющей стали. Об этом в среду объявил японский Минздрав, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующие выводы были сделаны по итогам проверки, проведенной компанией Takeda Pharmaceutical, занимающейся продажей и распространением препарата Moderna в Японии. Подчеркивается, что частицы были элементами производственного оборудования и не несут угрозы здоровью человека, даже если попадут в организм вместе с вакциной. Касаясь двух летальных случаев, зафиксированных в Японии у местных жителей, привившихся содержащим примеси препаратом от Moderna, в Takeda Pharmaceutical подчеркнули, что к настоящему времени им не удалось установить связь между смертью пациентов и вакцинацией. "Расследование обоих случаев проводится добросовестно, в приоритетном порядке и с полной прозрачностью", - отметили в компании.

"Возможна локальная реакция [организма], но маловероятно, что [попадание этих частиц в организм человека] приведет к возникновению угрозы его здоровью", - говорится в сообщении Takeda Pharmaceutical. Японская фармацевтическая компания также объявила, что отзовет три партии вакцины, в которых были обнаружены примеси и использование которых было приостановлено Минздравом.