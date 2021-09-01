Япония переносит свое временное представительство по делам Афганистана в Доху

МИД Японии принял решение перенести свое временное представительство, выполняющее функции приостановившего работу посольства в Афганистане, из Стамбула в Доху (Катар). Об этом в среду объявил МИД Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Япония ранее временно закрыла свое дипломатическое представительство в Кабуле, все японские сотрудники посольства были эвакуированы в Дубай, а временное представительство было открыто в Стамбуле.

По данным агентства Kyodo, через дипломатическое представительство в Катаре японское внешнеполитическое ведомство намерено установить диалог с движением "Талибан" для решения вопроса об эвакуации тех граждан Японии, кто еще остается на территории Афганистана.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране. Представитель радикалов Забихулла Муджахид заявил, что после завершения вывода американских сил страна обрела полную независимость.