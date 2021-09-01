В бундестаге ожидают, что Меркель останется канцлером ФРГ до Рождества
Формирование нового правительства по итогам выборов займет много времени. Об этом заявил глава фракции "Левые" бундестага Дитмар Бартш, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Ангела Меркель к Рождеству (24 декабря - прим. ред.) остается федеральным канцлером... Мой прогноз таков, что это [формирование нового правительства] займет очень много времени, потому что, вероятно, ни одна партия не приблизится к 30%, и это приведет к различным вариантам коалиции", - заявил политик.
Выборы в правительство Германии состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Меркель заранее заявляла, что после этих выборов уйдет из политики. Помимо Лашета в выборах принимают участие Анналена Бербок - от "зеленых", Олаф Шольц - от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Сама Меркель назвала Лашета будущим канцлером Федеративной Республики Германия. Она отмечала, что высоко ценит личные качества Лашета, в частности "первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними".
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