Британцев предупредили о нашествии гигантских шершней-убийц

Британцев предупредили о нависшей угрозе появления смертельно опасных Азиатских гигантских шершней. По данным издания The Sun, эти насекомые могут проникнуть на остров в чемоданах ничего не подозревающих отдыхающих, возвращающихся из Европы после школьных каникул, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в прошлом году из-за карантина наступила передышка от угрозы азиатского шершня. С 2018 года в Британии уже находили гнезда этих смертоносных членистоногих. Укусы азиатского шершня стали причиной гибели по меньшей мере пяти человек во Франции.

Группа по борьбе с азиатским шершнем призывает проверять все транспортные средства по возвращении из-за границы. Участники движения предупреждают, что если будет завезена королева (матка) шершней, то она сделает кладку яиц, из которых весной выведется множество опаснейших насекомых. Чтобы этого не допустить, установлены сотни ловушек.

Матка может ежегодно строить большое гнездо, к августу население которого может достичь 5000 шершней. Гернси Фрэнсис Рассел, координирующий кампанию по борьбе, охарактеризовал азиатских шершней как "прожорливых хищников".

Азиатский шершень опасен не только для человека, он также выслеживает и пожирает медоносных пчел. Один шершень способен за день съесть до 50 пчел.

Для многих людей укус шершня просто очень болезнен, но другие умирают в течение нескольких минут после нападения без срочной медицинской помощи.

Азиатские шершни родом из Китая. Они попали в Европу в 2004 году в партии глиняной посуды и в настоящее время широко распространены в некоторых частях Испании, Франции и Португалии.