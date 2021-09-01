«Талибан» назначил главу правительства Афганистана

Радикальное движение "Талибан" назначило нового главу правительства Афганистана. Об этом сообщает телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Анамулла Самангани, члена комиссии по культуре талибов, афганское правительство возглавит лидер группировки Хайбатулла Ахундзада. "Он будет лидером правительства, в этом не должно быть никаких сомнений", - заявил Самангани.

Член комиссии по культуре также подчеркнул, что консультации по новому правительству находятся в стадии завершения.