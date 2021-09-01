Названы потери «Талибана» в боестолкновениях в Панджшере

Более 300 боевиков радикального движения "Талибан" погибли в ходе боестолкновений с представителями сопротивления северной афганской провинции Панджшер, не подчинившейся власти талибов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в среду близкий к ополченцам источник ТАСС в регионе.

"В результате начавшихся вчера поздно вечером боестолкновений после попытки прорыва "Талибана" в Панджшер с двух направлений были уничтожены более 300 их боевиков. Еще несколько десятков радикалов получили серьезные ранения или были взяты в плен", - подчеркнул собеседник агентства.

"В настоящий момент боевые действия на въездах в регион продолжаются. Талибам не удалось прорвать линию обороны, и сейчас они вынуждены отступать", - добавил источник.

В среду глава Комиссии по руководству "Талибана" Амир Хан Моттаки, который был также назначен радикалами на должность губернатора Панджшера, заявил, что начавшиеся на прошлой неделе переговоры между талибами и представителями сопротивления провалились.