«Талибан» призвал все страны вернуть посольства в Афганистан

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" призывает иностранные государства, закрывшие посольства в этой стране после прихода к власти талибов, вновь вернуть их в Кабул.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил член политбюро "Талибана" Мухаммед Наим.

Ранее США и Япония объявили о переводе своих диппредставительств из Афганистана в Катар, о просьбе к Катару принять их дипмиссию в Афганистане также заявили Нидерланды, этот вопрос обсуждает и Германия.

"Конечно, призываем. Мы обеспечили безопасность в Кабуле. Хочу отметить, что за все время с начала перемен не было ни одной проблемы ни с одним из посольств. Это говорит о том, что мы выполняем свои обещания и можем защищать свою страну", - сказал Наим. По его словам, "Талибан" хочет иметь возможность вести диалог со странами-соседями, мировым сообществом и странами региона.