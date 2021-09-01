Талибы раскрыли планы реформ в Афганистане

Движение "Талибан" восстановит порядок в Афганистане. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил представитель талибов Забиулла Муджахид в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Он раскрыл планы дальнейших реформ талибов в Афганистане. По словам Муджахида, они стремятся восстановить порядок в государстве, поэтому ведут работу в правовом, медицинском и банковском секторах, а также в сфере безопасности. Представитель движения напомнил, что для обеспечения безопасности в аэропорту было создано специальное подразделение. Он пообещал, что воздушная гавань возобновит работу в привычной режиме.

Муджахид добавил, что реформы будут приняты и в сферах здравоохранения, образования. "Мы надеемся, что вскоре будет объявлен состав правительства, и все вернется к нормальной жизни", - добавил он. При этом он добавил, что талибы создадут исламское правительство. "Какая бы ни была комбинация, оно должно быть исламским", - подчеркнул он.