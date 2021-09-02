Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 219 282 805 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 40 330 712 человек, в Индии - 32 857 937, в Бразилии - 20 804 215.

По данным сайта, от коронавируса скончались 4 545 444 человек, выздоровели 196 074 195.