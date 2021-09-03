США введут налог на криптовалюту

Правительство США заявило, что в ближайшее время огласит правила налогообложения сделок с криптовалютой. Анонс вызывал недовольство трейдеров, но в долгосрочной перспективе новые нормы могут укрепить систему торговли цифровыми деньгами, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жители США должны платить подоходный налог с любой прибыли, но многие криптоинвесторы игнорируют это обязательство. Уже несколько лет Налоговая служба США (IRS) уведомляет американцев о необходимости декларировать прибыль от криптовалютных транзакций. Но теперь ведомство ясно дало понять, что контроль этого рынка является ее главным приоритетом и налоги станут обязательными. IRS сообщила, что потребует у криптоброкеров раскрывать детали операций на сумму более 10 тысяч долларов.

Вместе с тем, трейдерам, которые хотят соблюдать закон, бывает сложно отследить свою задолженность. Брокеры фондовых рынков уже обязаны отправлять клиентам налоговые формы, но криптобиржи остаются "вне радаров". Даже если фирмы хотят помочь инвесторам платить налоги, им непонятно, как действовать в соответствии с текущим законодательством. Некоторые трейдеры используют специальные сервисы, чтобы определить свою задолженность. "Большинству [держателей цифровых денег] будет полезна служба отслеживания, помогающая с налогами", - сказал банкир и криптоинвестор Эндрю Джонсон. "Я считаю, что это [новые правила] стоит того, чтобы не отслеживать вручную все сделки, которые я совершал, - ведь этот процесс может занять часы или дни", - добавил он.