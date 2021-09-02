В Индии 45 детей умерли от лихорадки денге

По меньшей мере 53 человека, среди них 45 детей, умерли от лихорадки денге за последние 10 дней в округе Фирозабад в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом 1 сентября сообщает Day.Az со сылкой на индийскую телекомпанию NDTV,

Как рассказал доктор Л.К.Гупта, детский специалист медицинского колледжа, большинство детей страдают от вирусной лихорадки, при этом у некоторых - положительный результат на инфекцию денге.

В связи с тем, что в настоящее время в больницах находятся 186 человек, среди них большое число пострадавших детей, окружной судья Чандра Виджай Сингх распорядился закрыть государственные и частные школы для классов с первого по восьмой до 6 сентября.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх накануне, 31 августа, посетил Фирозабад и заявил, что будут сформированы особые группы для подтверждения причин смерти людей.

30 августа стало известно, что в Уттар-Прадеше за последнюю неделю от неизвестной вирусной лихорадки скончались 68 человек, при этом 40 погибших - дети. Известно, что у большинства заболевших наблюдались высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. У другой части заболевших помимо высокой температуры наблюдались сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.