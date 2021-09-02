В США выбросили более 15 миллионов доз вакцины от COVID-19

Не менее 15,1 миллиона доз вакцины от COVID-19 выбросили в США с начала марта, однако такой показатель может быть заниженным. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его данным, четыре американские сети аптек сообщили о более чем одном миллионе потерянных доз у каждой из них за последние полгода. Наибольшие потери понесла компания Walgreens - более 2,5 миллиона.

Однако данные о потерях, представленные Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), были неполными из-за того, что в отчетах отсутствуют несколько штатов и федеральных поставщиков препаратов. Таким образом, настоящее количество выброшенных вакцин может быть намного больше.

Причины такого происшествия в отчетах центров не указаны. Возможно, потери были вызваны нарушением целостности сосудов, неисправности оборудования для хранения ампул с препаратом или брак.