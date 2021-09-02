Американские компании обсуждают производство "Спутника V" для экспорта

Американские фармацевтические компании ведут переговоры о возможности производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для экспорта в третьи страны, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект "Спутник V" - он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает "Спутник V", но для экспорта в третьи страны", - сообщил он на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, переговоры ведутся в том числе с американскими компаниями.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах, а общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 миллиарда человек - это более 50 процентов населения Земли.

Напомним, всего в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н".