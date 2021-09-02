https://news.day.az/world/1375460.html В России разработали быстрые тест-системы для обнаружения штаммов COVID-19
В России разработали быстрые тест-системы для обнаружения штаммов COVID-19
В России появились быстрые тест-системы, которые позволяют обнаружить разные штаммы коронавируса. Об этом заявила глава федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее словам, тест-система сможет определить штаммы COVID-19 "йота" и "лямбда". Скворцова отметила, что в России важно создавать другие тесты, которые смогут определить потенциально опасные для России мутации коронавируса.
Как отметила глава ФМБА, в стране также есть тест-системы, которые определяют штаммы коронавируса "дельта" и "дельта плюс".
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