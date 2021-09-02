Ливни и наводнения затопили город в Испании

Испанский город Альканар на побережье Средиземного моря накрыло наводнение. Некоторые улицы буквально превратились в реки: мощные потоки воды несли по городу машины, мебель и вырванные с корнем деревья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, нижние этажи зданий оказались затоплены.

Спасателям пришлось эвакуировать десятки людей, заблокированных в машинах и домах. Из-за переохлаждения троих пострадавших доставили в больницу.