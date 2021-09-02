https://news.day.az/world/1375476.html Ливни и наводнения затопили город в Испании - ВИДЕО
Ливни и наводнения затопили город в Испании - ВИДЕО
Испанский город Альканар на побережье Средиземного моря накрыло наводнение. Некоторые улицы буквально превратились в реки: мощные потоки воды несли по городу машины, мебель и вырванные с корнем деревья.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, нижние этажи зданий оказались затоплены.
Спасателям пришлось эвакуировать десятки людей, заблокированных в машинах и домах. Из-за переохлаждения троих пострадавших доставили в больницу.
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