В России выявили около 19 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировано 18 985 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 956 318, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 в четверг, 2 сентября.

Днем ранее в России зафиксировали 18 368 случаев заражения. Прирост составил 0,27 процента.