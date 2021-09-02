https://news.day.az/world/1375477.html В России выявили около 19 тыс. новых случаев коронавируса
В России выявили около 19 тыс. новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировано 18 985 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 956 318, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 в четверг, 2 сентября.
Днем ранее в России зафиксировали 18 368 случаев заражения. Прирост составил 0,27 процента.
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