Новая вспышка коронавируса ударила по экономике Китая

Последствия "дельта" штамма коронавируса и китайская политика "нулевого заражения" нанесли серьезный ущерб экономике Китая. Индексы деловой и производственной активности свидетельствуют о замедлении экономического роста, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследование деловой активности (PMI) в сфере промышленного производства продемонстрировало замедление темпов роста внутри отрасли: если в июле индекс находился на уровне 50,4 пункта, то в августе он опустился до 50,1 пункта. Несмотря на то, что показатель остался выше отметки в 50 пунктов, указывающей на рост, темпы стали самыми низкими с начала пандемии коронавируса. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг, на которую сейчас приходится большая часть внутреннего валового продукта (ВВП) Китая, упал с 53,3 в июле до 47,5 в августе, что стало первым падением с февраля 2020 года.

Причиной снижения темпов роста экономики стало распространение штамма "дельта" и жесткие меры китайского правительства по борьбе с ним. После того как в городе Нанкин была зафиксирована самая сильная вспышка коронавируса в Китае за год, власти приняли ряд решительных мер для предотвращения распространения новых инфекций. Китай блокировал города, ограничивал авиаперелеты и приостанавливал торговлю. Агрессивная стратегия китайского правительства в борьбе с новым штаммом привела к сдерживанию вируса и в то же время к снижению темпов экономического роста.

"Последние исследования показывают, что экономика Китая сократилась в прошлом месяце, поскольку сбои, вызванные вирусом, сильно повлияли на активность в сфере услуг", - заявил старший экономист по Китаю Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард. Он считает, что падение PMI в сфере услуг было вызвано ограничениями на передвижение и опасениями людей, которые на фоне новой вспышки заболевания чаще оставались дома.

Глобальные проблемы в цепочке поставок лишь усугубили ситуацию. Объемы мирового производства и потребительский спрос росли, в то время как нехватка контейнеров для транспортировки груза, последствия закрытия заводов во Вьетнаме и крупнейшего торгового порта в Китае продолжили приводить к сбоям в мировых поставках.

Однако экономические проблемы Китая этим не ограничиваются. "Ограничения, особенно в сфере технологий и образования, в отношении крупных предприятий влияют как на проблемы занятости среди потерявших работу, так и на более широкое доверие потребителей, поскольку растут опасения по поводу более широких вмешательств со стороны государства", - заявил старший аналитик Oanda Джеффри Хэлли.

Эксперты ожидают, что ситуация изменится в сентябре, поскольку Китай контролирует распространение коронавируса. Даже с учетом нестабильности, вызванной недавней вспышкой, экономика страны возвращается в норму.