https://news.day.az/world/1375522.html В Иране за сутки от COVID-19 умерли 595 человек
В Иране за сутки от COVID-19 умерли 595 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 595 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 108 988. За минувшие сутки в Иране коронавирусом заразились 30 279 человек, число инфицированных COVID-19 в стране достигло 5 055 512.
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