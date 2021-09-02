В Иране за сутки от COVID-19 умерли 595 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 595 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 108 988. За минувшие сутки в Иране коронавирусом заразились 30 279 человек, число инфицированных COVID-19 в стране достигло 5 055 512.