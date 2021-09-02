Сильное наводнение в Нью-Йорке: есть погибшие, объявлен режим ЧС

По меньшей мере шесть человек погибли в результате наводнения в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, пожарное управление Нью-Йорка подтвердило смерть двоих человек после частичного обрушения стены, еще одна женщина была обнаружена мертвой в резиденции в Квинсе. Сотрудники скорой помощи сообщили о еще одном погибшем в Бруклине. Мэр города Пассеик (штат Нью-Джерси) Эктор Лора подтвердил гибель по меньшей мере двоих человек.

Как сообщает телеграм-канал "Свежести", в районе Бруклина в Нью-Йорке тысячи автомобилей застряли на дорогах. Полицейские ходят по домам и проверяют необходимость помощи жителям и стараются убедить их в необходимости эвакуации. Наводнение привело к остановке метро и наземного общественного транспорта в Нью-Йорке. Аэропорт временно закрыт для приема и вылета самолетов.

В среду Национальный центр по наблюдению за ураганами из-за отголосков урагана "Ида" объявил об угрозе наводнений на северо-востоке США. Природное явление, которое специалисты характеризуют сейчас как посттропический циклон, движется в северо-восточном направлении со скоростью около 45 км/ч, затрагивая штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. Скорость ветра в его пределах не превышает 18 м/с. Специалисты предупреждают, что циклон сопровождается "сильными осадками и грозит наводнениями".

В штате Нью-Йорк объявлен режим чрезвычайной ситуации.