https://news.day.az/world/1375550.html В Испании бурный поток воды в считанные секунды смел забор частного дома - ВИДЕО
В Испании бурный поток воды в считанные секунды смел забор частного дома - ВИДЕО
Как уже сообщалось ранее, мощное наводнение на востоке Испании. Причина - обильные осадки.
Сильнее всего от удара стихии пострадал каталонский город Альканар. Его улицы за считанные минуты превратились в бурлящие реки.
Потоки воды с грязью сметали всё на своём пути, включая автомобили и уличную мебель. Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести" представляет вниманию читателей видео, на котором запечатлено, как бурный поток воды в считанные секунды смелзабор и затопил двор частного дома:
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