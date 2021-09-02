В Испании бурный поток воды в считанные секунды смел забор частного дома

Как уже сообщалось ранее, мощное наводнение на востоке Испании. Причина - обильные осадки.

Сильнее всего от удара стихии пострадал каталонский город Альканар. Его улицы за считанные минуты превратились в бурлящие реки.

Потоки воды с грязью сметали всё на своём пути, включая автомобили и уличную мебель. Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести" представляет вниманию читателей видео, на котором запечатлено, как бурный поток воды в считанные секунды смелзабор и затопил двор частного дома: