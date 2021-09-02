Обнародованы данные объектов ЦРУ в окрестностях Кабула

С пометкой "рассекречено"! The New York Times публикует данные о двух тайных объектах ЦРУ в окрестностях Кабула - "Орел" и "Соляная яма", передает Day.Az со ссылкой на tvr.by.

Как сообщается, помимо обучения сотрудников афганских спецподразделений, на закрытых территориях содержались и подвергались пыткам лица, интересующие американскую разведку. Вывод своих активов с сомнительных объектов американцы начали еще весной.

Примечательно, что к концу августа был зафиксирован крайне высокий трафик американских самолетов, курсирующих на... Кубу, а именно - в Гуантанамо, где расположена тюрьма для лиц, обвиняемых властями США в терроризме.