https://news.day.az/world/1375592.html Обнародованы данные объектов ЦРУ в окрестностях Кабула - ВИДЕО
Обнародованы данные объектов ЦРУ в окрестностях Кабула - ВИДЕО
С пометкой "рассекречено"! The New York Times публикует данные о двух тайных объектах ЦРУ в окрестностях Кабула - "Орел" и "Соляная яма", передает Day.Az со ссылкой на tvr.by.
Как сообщается, помимо обучения сотрудников афганских спецподразделений, на закрытых территориях содержались и подвергались пыткам лица, интересующие американскую разведку. Вывод своих активов с сомнительных объектов американцы начали еще весной.
Примечательно, что к концу августа был зафиксирован крайне высокий трафик американских самолетов, курсирующих на... Кубу, а именно - в Гуантанамо, где расположена тюрьма для лиц, обвиняемых властями США в терроризме.
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