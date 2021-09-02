В США аллигатор съел квадрокоптер, и тот взорвался у него в пасти

В США аллигатор съел квадрокоптер, который сразу же после этого взорвался у него в пасти.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал UnCos.

Пользователи соцсетей шутят, что животное закослпеило дракона.