https://news.day.az/world/1375599.html В США аллигатор съел квадрокоптер, и тот взорвался у него в пасти - ВИДЕО
В США аллигатор съел квадрокоптер, и тот взорвался у него в пасти - ВИДЕО
В США аллигатор съел квадрокоптер, который сразу же после этого взорвался у него в пасти.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал UnCos.
Пользователи соцсетей шутят, что животное закослпеило дракона.
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