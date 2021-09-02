В давке на афгано-пакистанской границе погиб мужчина

По меньшей мере один человек погиб в среду при давке, возникшей на афгано-пакистанской границе при попытке афганцев бежать из страны, где к власти пришло движение "Талибан".

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что погибший - 64-летний Сафи Улла из Афганистана. "Мы с отцом пытались пересечь границу с другими членами нашей семьи, я потерял отца в давке, а позже мы нашли его мертвым", - сказал сын погибшего, Шахид Улла.

Телеканал отмечает, что видеокадры свидетельствуют об "отчаянии", царившем на КПП "Спин Болдак - Чаман" на границе Афганистана с Пакистаном. На кадрах видно, что к границе стеклись "сотни людей, решивших бежать из Афганистана".

"Я никогда еще не видел такого огромного скопления людей в Спин-Болдаке. Места не осталось, тысячи и тысячи двигались к пограничному пункту", - рассказал местный житель Абул Карим.

Отмечается, что, хотя власти Пакистана заявили, что больше не будут принимать беженцев из Афганистана, сухопутный пограничный переход "Спин Болдак - Чаман" между двумя странами остается открытым.

В начале августа движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.