https://news.day.az/world/1375603.html В России прохожие перевернули маршрутку, чтобы спасти пострадавших в ДТП - ВИДЕО
В России прохожие перевернули маршрутку, чтобы спасти пострадавших в ДТП - ВИДЕО
В Омджип влетел в микроавтобус на перекрёстке, проигнорировав красный сигнал светофора.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал 112, после столкновения "ГАЗель" перевернулась на бок и пролетела несколько метров. В маршрутке в момент аварии находились 12 пассажиров.
Очевидцы помогли выбраться пострадавшим, а затем перевернули маршрутку.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре