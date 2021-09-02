В России прохожие перевернули маршрутку, чтобы спасти пострадавших в ДТП

В Омджип влетел в микроавтобус на перекрёстке, проигнорировав красный сигнал светофора.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал 112, после столкновения "ГАЗель" перевернулась на бок и пролетела несколько метров. В маршрутке в момент аварии находились 12 пассажиров.

Очевидцы помогли выбраться пострадавшим, а затем перевернули маршрутку.