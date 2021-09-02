Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения на приграничных с Беларусью территориях страны в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский.

По последним данным, с начала августа польские пограничники зафиксировали более трех тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Беларуси. За весь 2020 год таких попыток было лишь 120.

С просьбой о введении чрезвычайного положения к Дуде обратился кабинет министров. Режим будет действовать в течение 30 дней с возможностью продления.

В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС.