Ополченцы в Панджшере передали талибам тела их бойцов, погибших в столкновениях

Силы сопротивления в афганском Панджшере передали членам движения "Талибан" тела 40 их бойцов, убитых в ходе столкновений в районе Шотуль.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг представитель антиталибского ополчения Фахим Дашти.

"Противник неоднократно предпринимал попытки войти в район Шотуль из Джабель ас-Сараджа, но каждый раз терпел неудачу", - заявил Дашти. По его словам, оставленные тела погибших передали талибам при посредничестве старейшин поселка Гульбахар.

Дашти уточнил, что в течение дня боев на этом направлении не было. Силы сопротивления контролируют все подступы к Панджшеру, добавил он.

Талибы уже больше недели держат в осаде Панджшер, а последние несколько дней сообщается о столкновениях сторон на подступах к региону. Радикалы пытаются захватить форпосты сопротивления. Дашти ранее заявлял, что в общей сложности в ходе боев были убиты около 350 талибов. О потерях со стороны сопротивления он не сообщил.