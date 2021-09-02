Ураган "Ида" убил десятки человек

На востоке США 22 человека погибли в результате ливней и подтоплений, вызванных ураганом "Ида".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал NBC.

Жертвы, в том числе двухлетний ребенок, есть в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Ранее мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио заявлял о девяти погибших. Он назвал потоп историческим, сообщив о рекордном объеме выпавших на регион осадков.

В четверг на Восточное побережье Соединенных Штатов обрушились продолжительные ливни. Непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Местные телеканалы транслируют кадры затопленных улиц, вышедших из берегов рек, затопленных домов. Власти ведут эвакуацию.

По словам губернатора штата Кэти Хокул, президент страны Джо Байден пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.