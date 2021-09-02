Германия назвала условия возвращения дипломатов в Кабул

Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул при условии обеспечения безопасности и соблюдения талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) прав человека и других условий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы готовы не только оказывать гуманитарную помощь, потому что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа. Мы готовы предоставлять помощь в развитии при выполнении этих условий (соблюдение прав человека, инклюзивное правительство, непредоставление территории страны террористам). <...> Мы также готовы, если будут выполнены эти условия и если будут обеспечены условия безопасности, вновь иметь дипломатическое присутствие в Кабуле.

Мы будет обсуждать это не только в рамках ЕС, но и в более широком кругу. Мы должны, если хотим помогать, иметь дипломатическое присутствие", - заявил Маас перед неформальной встречей глав МИД ЕС.

Он отметил, что "в Афганистане новая реальность, нравится это или нет".