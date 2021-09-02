Белый дом оценил возможность смягчения санкций против «Талибана»
США пока не рассматривают возможности смягчения санкций, которые действуют в отношении движения "Талибан", пришедшего к власти в Афганистане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Никто не должен считать, что мы в настоящее время рассматриваем смягчение санкций против "Талибана" ... Мы не снижали санкционного давления на лидеров талибов или значительных ограничений на их доступ к мировой финансовой системе", - сказала Псаки журналистам.
Она добавила, что решения о дальнейших действиях в этой сфере США будут принимать, исходя из действий талибов и в координации с международным сообществом.
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