Белый дом оценил возможность смягчения санкций против «Талибана»

США пока не рассматривают возможности смягчения санкций, которые действуют в отношении движения "Талибан", пришедшего к власти в Афганистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"Никто не должен считать, что мы в настоящее время рассматриваем смягчение санкций против "Талибана" ... Мы не снижали санкционного давления на лидеров талибов или значительных ограничений на их доступ к мировой финансовой системе", - сказала Псаки журналистам.

Она добавила, что решения о дальнейших действиях в этой сфере США будут принимать, исходя из действий талибов и в координации с международным сообществом.