https://news.day.az/world/1375703.html Жуткая трагедия в Мексике - погибли 16 человек, 22 ранены
Жуткая трагедия в Мексике - погибли 16 человек, 22 ранены
Автобус врезался в грузовик на трассе Сонойта - Сан-Луис-Рио-Колорадо в четверг в штате Сонора на севере Мексики.
Жертвами ДТП стали 16 человек, 22 получили травмы, сообщила в Twitter прокуратура региона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"К настоящему моменту известно о 22 пострадавших, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, и 16 погибших, - говорится в записи. - Спасательная операция продолжается". Сведений о возможных причинах трагедии обнародовано не было.
Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы.
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