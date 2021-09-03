ООН надеется скоро получить доступ в аэропорт Кабула

Обеспечение доступа в аэропорт Кабула позволит ООН проводить ротацию персонала и доставлять необходимые для афганского населения грузы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Аэропорт для нас не функционирует. Конечно, мы очень надеемся, что он возобновит [работу] в ближайшее время, - сказал он. - Доступ в аэропорты на территории Афганистана очень важен, учитывая сложности в передвижении [в стране]".

"Разумеется, аэропорт Кабула представляет для нас большую важность в плане обеспечения ротации персонала и доставки грузов", - отметил Дюжаррик.

Ранее в ходе брифинга представитель генсека отметил, что сейчас авиасообщение связывает Исламабад с афганскими городами Мазари-Шариф и Кандагар. Кроме того, налажена воздушная доставка грузов в наиболее нуждающиеся районы Афганистана.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) в настоящее время работает над восстановлением внутреннего и международного авиасообщения. Талибы обратились к Катару и Турции с просьбой оказать содействие в эксплуатации аэропорта Кабула.