США призвали Европу регулировать криптовалюты

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Гэри Генслер в ходе слушаний в комитете Европарламента по экономическим и валютным вопросам призвал европейских законодателей к сотрудничеству с Вашингтоном в вопросе регулирования рынка криптовалют, сообщает MarketWatch.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, он напомнил о случаях мошенничества и злоупотреблениях, которые практикуются на отдельных криптоплатформах. По словам Генслера, индустрия должна принять новую международную нормативную базу, если хочет расти и развиваться. "Финансовые инновации на протяжении всей истории недолго процветают вне рамок государственной политики", - подчеркнул он.

Генслер объяснил приоритеты SEC в области финансового регулирования криптовалютного рынка, в том числе обратил внимание на разработку новых правил о цифровых операциях с ценными бумагами, проводимых биржевыми брокерами в приложениях.

"Наши глобальные рынки неразрывно связаны, и деньги перемещаются между ними за микросекунды", - сказал Генслер. Он считает, что рынок криптовалют должен принять новую международную нормативно-правовую базу, если он надеется продолжать расти и внедрять инновации, которые не смогут существовать вне рамок государственной политики. "К сожалению, этот класс активов изобиловал мошенничеством и злоупотреблениями в некоторых приложениях", - заявил Генслер, призвав Конгресс обновить законы о ценных бумагах, чтобы внести больше ясности в регулирование криптовалют.

Верховный суд постановил, что финансовые инструменты, квалифицируемые в качестве инвестиционных договоров, подлежат регулированию и надзору со стороны SEC. В США регулированием криптовалют занимается сразу несколько ведомств, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и министерство финансов.