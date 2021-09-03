Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии

Ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после старта в Калифорнии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, запуск ракеты состоятся на базе ВВС "Ванденберг" в 18.59 в четверг (06.59 в пятницу по Баку). Это был первый испытательный Alpha, которую компания называет предназначенной для "бурно растущего рынка небольших спутников".

"Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты", - сообщила компания в Twitter.

Портал Spaceflight Now сообщает, что взрыв произошел через 2,5 минуты после запуска.

Компания пообещала раскрыть обстоятельства инцидента после сбора необходимой информации.