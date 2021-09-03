В Европарламенте подняли вопрос о принципах выделения помощи Афганистану

Член Европейского парламента от Германии Гуннар Бек поинтересовался принципами выделения финансовой помощи Афганистану со стороны Евросоюза. Как сообщает Russia Today, соответствующий запрос был направлен в адрес Еврокомиссии.

В документе Бек упомянул, что во время конференции по Афганистану в 2020 году, ЕС обещал выделить 1,2 миллиарда евро в качестве помощи стране. При этом оказание финансовой поддержки будет зависеть от таких факторов как защита демократии, прав человека и социального прогресса в этой стране. Он также напомнил, что ранее ЕС принял решение почти в четыре раза увеличить объем средств, предназначенных для оказания помощи нуждающимся жителям Афганистана и беженцам.

В связи с этим европарламентарий поднял вопрос о том, как в Еврокомиссии оценивают приверженность нового афганского режима указанным выше принципам. Бек поинтересовался, полностью ли покроет постоянно растущий бюджет, выделяемый на помощь Афганистану, расходы по предоставлению убежища афганским беженцам.