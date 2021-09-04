Японская принцесса откажется от богатств и церемоний ради брака с простолюдином

Японская принцесса Мако откажется от королевских богатств ради свадьбы с простолюдином. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Принцесса больше четырех лет пыталась выйти замуж за своего однокурсника Кэи Комуро, но ей всякий раз мешали обстоятельства. Японская пресса связывала задержки с финансовыми проблемами матери Комуро, которая, по слухам, задолжала несколько миллионов йен своему бывшему жениху.

Чтобы ускорить свадьбу, Мако решила отказаться от денег, которые полагаются японским принцессам при браке с простолюдином. Точная сумма неизвестна, однако, по сообщениям СМИ, она может превышать 137 миллионов иен (90 миллионов рублей). Кроме того, принцесса хочет выйти замуж без традиционных церемоний, сопровождающих королевские браки, а затем переехать в США.

28-летняя принцесса Мако - старшая племянница правящего императора Нарухито и императрицы Масако. Она познакомилась с Комуро в 2012 году, когда училась в Международном христианском университете в Токио. Известно, что ее жених увлекается лыжным спортом, игрой на скрипке и кулинарией. После свадьбы Мако лишится титула принцессы.