В США посреди пустыни построят город для миллионов человек

Датский архитектор и основатель бюро BIG Бьярке Ингельс (Bjarke Ingels) построит посреди пустыни в США новый город под названием Телоса. Там смогут проживать пять миллионов человек. Об этом сообщает Dezeen, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Идея создания города "с нуля" на площади в 150 тысяч акров (более 60,7 тысячи гектаров) принадлежит предпринимателю Марку Лоре (Marc Lore). Разработчики поставили своей целью построить "самый экологически чистый город в мире". По предположениям, к 2030 году в Телосе будут проживать 50 тысяч человек, а в течение следующих 40 лет население увеличится до нескольких миллионов.

"Наше видение - создать в США новый город, который установит глобальный стандарт городской жизни, расширит человеческий потенциал и станет образцом для будущих поколений", - объяснили создатели.

Город будет разделен на несколько районов, на один акр будет приходиться 33 человека - показатель почти равен плотности населения Сан-Франциско. Здания построят из экологичных материалов, фасады частично покроют растительностью, а по дорогам будут передвигаться автономные транспортные средства. В центре Телосы разобьют парк с башней под названием "Эквитизм", на вершине которой оборудуют смотровую площадку. Здание должно будет стать "маяком" для города.