Испания подсчитывает убытки от наводнений

На востоке Испании подсчитывают убытки и потери после сильнейшего наводнения. Мощные ливни обрушились на Каталонию ещё в среду. В провинции Таррагона всего за шесть часов выпала половина годовой нормы осадков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, жертв удалось избежать, но материальный ущерб велик: улицы превращались в реки, первые этажи зданий были затоплены. Десятки тысяч человек до сих пор остаются без света и работающего водопровода.

Аварийные службы пытаются как можно скорее восстановить движение по автотрассам и железным дорогам, которые были завалены мусором и во многих местах размыты.

На центральные районы Испании обрушился циклон "Дана": в нескольких регионах, включая Мадрид, был объявлен "оранжевый" уровень опасности. В Толедо и Кастилии-ла-Манче ливни сопровождались крупным градом, который нанёс большой урон сельхозугодьям.

Сейчас вода отступила, и там также подсчитывают убытки. В Мадриде говорят, что прошедшая в середине недели буря была сильнейшей за 74 года, а в нескольких районах отмечены абсолютные рекорды по объёму выпавших осадков.