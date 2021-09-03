Новое правительство Афганистана возглавит мулла Барадар

Лидер политического крыла радикального движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, в новую администрацию также войдут мулла Якуб (сын первого лидера талибов муллы Омара) и представитель радикалов в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

В среду член комиссии по культуре "Талибана" Анамуллах Самангани заявил телеканалу TOLOnews, что правительство Афганистана может возглавить лидер движения мулла Хибатулла Ахундзада. В тот же день агентство Хама пресс со ссылкой на источники сообщало, что Абдул Гани Барадар будет назначен министром иностранных дел, мулла Якуб займет пост министра обороны, а Халифа Хаккани (сын одного из лидеров "Талибана" Джалалуддина Хаккани) станет министром внутренних дел.

Ожидается, что состав своего кабинета министров талибы могут объявить 3 сентября.